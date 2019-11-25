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Вбивство Гандзюк: суд зменшив розмір застави Мангеру

Вбивство Гандзюк: суд зменшив розмір застави Мангеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва зменшив розмір застави голові Херсонського облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

"Новий розмір застави складає 1 млн 152 тис 600 грн", - сказав Ільченко.

За його словами, захист просив суд зменшити заставу до 148-ми тисяч гривень, адже змінилася тяжкість злочину в якому підозрюється Мангер.

"Раніше це був особливо тяжкий злочин, а тепер тяжкий", - розповів Ільченко.

Нагадаємо, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Також у лютому 2019 року за Мангера внесли заставу.

Як повідомлялося, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

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