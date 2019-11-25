Убийство Гандзюк: суд уменьшил размер залога Мангеру
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева уменьшил размер залога главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.
"Новый размер залога составляет 1 млн 152 тыс 600 грн", - сказал Ильченко.
По его словам, защита просила суд уменьшить залог до 148-ми тысяч гривен, ведь изменилась тяжесть преступления в котором подозревается Мангер.
"Раньше это было особо тяжкое преступление, а теперь тяжкое", - рассказал Ильченко.
Напомним, главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.
Также в феврале 2019 года за Мангера внесли залог.
Как сообщалось, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк претерпела химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.