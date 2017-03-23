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Вбивство Д.Вороненкова свідчить про наявність агентів ФСБ в Києві — нардеп

Вбивство Д.Вороненкова свідчить про наявність агентів ФСБ в Києві — нардеп

Київ • УНН

 • 9971 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова говорить про те, що в Києві є агенти Федеральної служби безпеки Росії. Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат України Дмитро Білоцерковець, передає кореспондент УНН.

“Це (вбивство — ред.) говорить про те, що ФСБ в Києві є, агенти ФСБ в Києві є і російська влада будь-які можливі методи використовує для того, щоб захистити свої інтереси”, — сказав Д.Білоцерковець.

Він нагадав, що загиблий екс-депутат Держдуми РФ нещодавно дав покази щодо листа екс-президента України Віктора Януковича до влади РФ з вимогою ввести російські війська на територію України для захисту його інтересів.

Д.Білоцерковець підкреслив, що загиблий міг дати цінні покази і в майбутньому суді щодо злочинів В.Януковича.

“У мене є група в „Телеграмі“ з помічниками і якраз мої помічники в 11:40 скинули фото про те що трапилося”, — сказав Д.Білоцерковець.

За його словами, поліція спочатку не могла зрозуміти прізвище загиблого.

“Вони називали прізвище Вороненкова, Вороненкова, а потім з’ясувалося, що ім’я Денис”, — повідомив нардеп.

Він уточнив, що його партійна приймальня знаходиться через дорогу від місця вбивства.

Як повідомляв УНН, у Києві 23 березня застрелили колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Українські Національні Новини

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