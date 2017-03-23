Убийство Д.Вороненкова свидетельствует о наличии агентов ФСБ в Киеве - нардеп

"Это (убийство - ред.) говорит о том, что ФСБ в Киеве есть, агенты ФСБ в Киеве есть и российские власти любые возможные методы используют для того, чтобы защитить свои интересы", - сказал Д.Билоцерковец.

Он напомнил, что погибший экс-депутат Госдумы РФ недавно дал показания относительно письма экс-президента Украины Виктора Януковича к власти РФ с требованием ввести российские войска на территорию Украины для защиты его интересов.

Д.Билоцерковец подчеркнул, что погибший мог дать ценные показания и в будущем суде о преступлениях В.Януковича.

"У меня есть группа в " телеграмме " с помощниками и как раз мои помощники в 11:40 сбросили фото о том, что случилось", - сказал Д.Билоцерковец.

По его словам, полиция сначала не могла понять фамилия погибшего.

"Они называли фамилию Вороненкова, Вороненкова, а потом выяснилось, что имя Денис", - сообщил нардеп.

Он уточнил, что его партийная приемная находится через дорогу от места убийства.

Как сообщал УНН, в Киеве 23 марта застрелили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.