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Вбивство байкера на Харківському шосе: прокурор запросив 15 років в'язниці для обвинуваченого

Київ • УНН

 • 23084 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Прокурор у судових дебатах попросив 15 років позбавлення волі для обвинуваченого у вбивстві байкера на Харківському шосе. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

Повідомляється, що 30 березня 2021 року, за участі прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва відбулись судові дебати у справі відносно чоловіка, який обвинувачується в умисному вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе, а також у хуліганстві, вчиненому із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України).

Цитата

“Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому максимальне покарання у виді 15 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

24 травня 2017 року на Харківському шосе у Києві кількома пострілами з вогнепальної зброї було смертельно поранено мотоцикліста. Чоловіку, якого затримали за підозрою у вчиненні цього злочину, суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак у подальшому, на підставі результатів судово-психіатричної експертизи суд змінив йому запобіжний захід на поміщення до психіатричного закладу.

Пізніше Дарницький районний суд Києва змінив запобіжний захід на тримання під вартою.

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