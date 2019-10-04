Підозрюваного у вбивстві байкера у Києві поміщено до СІЗО

"У п’ятницю, 4 жовтня 2019 року, Дарницький районний суд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №2 та змінив чоловіку, підозрюваному в умисному вбивстві, запобіжний захід з поміщення до психіатричного закладу на тримання під варту у слідчому ізоляторі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний майже 2 роки перебував у психіатричному закладі у Глевасі на Київщині за рішенням суду та на підставі судово-психіатричної експертизи. При цьому, підозрюваний неодноразово самовільно залишав медичний заклад та під час чергової втечі, яка мала місце 14.05.2019, був затриманий в одному з торгівельних центрів Васильківського району Київської області.

"У зв’язку з цим, прокуратурою було ініційовано проведення ще однієї судово-психіатричної експертизи, результати якої засвідчили, що на теперішній час підозрюваний будь-якими психічним захворюванням не страждає. Зважаючи на це, прокуратура подала до суду клопотання з проханням змінити підозрюваному запобіжний захід з поміщення до психіатричного закладу на тримання під варту, а також припинити провадження про застосування стосовно нього примусових заходів медичного характеру та направити матеріали кримінального провадження в прокуратуру для складання обвинувального акту", - повідомили у прокуратурі.

За результатами засідання клопотання прокурора було задоволено повністю.

Нагадаємо, 24 травня 2017 року на Харківському шосе у Києві кількома пострілами з вогнепальної зброї було смертельно поранено мотоцикліста. Чоловіку, якого затримали за підозрою у вчиненні цього злочину, суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак у подальшому, на підставі результатів судово-психіатричної експертизи суд змінив йому запобіжний захід на поміщення до психіатричного закладу.