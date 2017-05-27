Суд арештував підозрюваного у вбивстві мотоцикліста у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Дарницький районний суд Києва застосував до підозрюваного у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе у Києві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
“Дарницький райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури N2 та обрав підозрюваному у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — зазначили у прес-службі.
У прокуратурі нагадали, що йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, 26 травня підозрюваний сам прийшов до райуправління поліції з повинною. Увечері 24 травня у Києві був застрелений мотоцикліст.