Суд арестовал подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Дарницкий районный суд Киева применил к подозреваемому в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Дарницкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N2 и избрал подозреваемому в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в пресс-службе.
В прокуратуре напомнили, что ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, 26 мая подозреваемый сам пришел в райуправление милиции с повинной. Вечером 24 мая в Киеве был застрелен мотоциклист.