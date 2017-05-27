Суд арестовал подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Киеве

"Дарницкий райсуд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N2 и избрал подозреваемому в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в пресс-службе.

В прокуратуре напомнили, что ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, 26 мая подозреваемый сам пришел в райуправление милиции с повинной. Вечером 24 мая в Киеве был застрелен мотоциклист.