Подозреваемый в убийстве байкера в Киеве помещен в СИЗО

"В пятницу, 4 октября 2019 года, Дарницкий районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №2 и изменил мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве, меру пресечения с помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражу в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый почти 2 года находился в психиатрическом учреждении в Глевахе Киевской области по решению суда и на основании судебно-психиатрической экспертизы. При этом, подозреваемый неоднократно самовольно оставлял медицинское учреждение и во время очередного побега, который имела место 14.05.2019, был задержан в одном из торговых центров Васильковского района Киевской области.

"В связи с этим, прокуратурой было инициировано проведение еще одной судебно-психиатрической экспертизы, результаты которой показали, что в настоящее время подозреваемый любыми психическим заболеванием не страдает. Учитывая это, прокуратура подала в суд ходатайство с просьбой изменить подозреваемому меру мероприятие по помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражу, а также прекратить производство о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера и направить материалы уголовного производства в прокуратуру для составления обвинительного акта", - сообщили в полиции.

По результатам заседания ходатайство прокурора было удовлетворено полностью.

Напомним, 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был смертельно ранен мотоциклист. Мужчине, которого задержали по подозрению в совершении этого преступления, суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако в дальнейшем, на основании результатов судебно-психиатрической экспертизы суд изменил ему меру пресечения на помещение в психиатрическое учреждение.