Убийство байкера на Харьковском шоссе: прокурор требует 15 лет тюрьмы для обвиняемого

Детали

Сообщается, что 30 марта 2021 года, с участием прокурора Дарницкой окружной прокуратуры города Киева состоялись судебные прения по делу в отношении мужчины, который обвиняется в умышленном убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе, а также в хулиганстве, совершенном с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 УК Украины).

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"Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Дополнение

24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был смертельно ранен мотоциклист. Мужчине, которого задержали по подозрению в совершении этого преступления, суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако в дальнейшем, на основании результатов судебно-психиатрической экспертизы суд изменил ему меру пресечения на помещение в психиатрическое учреждение.

Позже Дарницкий районный суд Киева изменил меру пресечения на содержание под стражей.