Вбивство подружжя пенсіонерів в Ірпені: підозрюваного-втікача арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Другого підозрюваного, який покинув територію України після знущання та вбивства літнього подружжя з міста Ірпінь на Київщині, затримано та посаджено за грати на час слідства. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
"Нелюдів, які протягом години знущались над оголеними тілами подружжя пенсіонерів у місті Ірпінь, затримано та посаджено за грати на час слідства", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, пенсіонерів, яких протягом години били, катували, а потім задушили металевим дротом, виявлено в їхньому будинку 15 березня. Встановлено осіб, причетних до цього жорстокого вбивства. Подружжя заробітчан прилетіли з Польщі, щоб пограбувати пенсіонерів. Протягом години зловмисники били, знущались над потерпілими, а потім задушили їх металевим дротом та винесли з будинку 3500 доларів США.
Подружжя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 1,6,12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.