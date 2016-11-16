Важкопораненого бійця доставили до лікарні ім.Мечникова у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Важкопораненого бійця із зони проведення АТО доставили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook, передає УНН-Центр.
“О 17:10 військові вертольотчики доставили в Дніпро важкопораненого Захисника ( снайпер влучив в плече — сліпе кульове і мінновибухова під час обстрілу — очі засипані осколками)”, — йдеться у дописі.
Також вертольотом доставили одного травмованого і декількох хворих бійців. Двох з них відправили у лікарню ім.. Мечникова, інших — в військовий госпіталь.