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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Важкопораненого бійця доставили до лікарні ім.Мечникова у Дніпрі

Важкопораненого бійця доставили до лікарні ім.Мечникова у Дніпрі

Київ • УНН

 • 9132 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Важкопораненого бійця із зони проведення АТО доставили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook, передає УНН-Центр.

“О 17:10 військові вертольотчики доставили в Дніпро важкопораненого Захисника ( снайпер влучив в плече — сліпе кульове і мінновибухова під час обстрілу — очі засипані осколками)”, — йдеться у дописі.

Також вертольотом доставили одного травмованого і декількох хворих бійців. Двох з них відправили у лікарню ім.. Мечникова, інших — в військовий госпіталь.

Українські Національні Новини

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