Тяжело раненного бойца доставили в больницу Мечникова в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Тяжело раненного бойца из зоны проведения АТО доставили в больницу имени Мечникова в Днепре. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook, передает УНН-Центр .
"В 17:10 военные вертолетчики доставили в Днепр тяжело раненного Защитника (снайпер попал в плечо - слепое пулевое и минновзрывное во время обстрела - глаза засыпаны осколками)", - говорится в заметке.
Также вертолетом доставили одного травмированного и нескольких больных бойцов. Двое из них отправили в больницу им . Мечникова, другие - в военный госпиталь.