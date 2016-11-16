Тяжело раненного бойца доставили в больницу Мечникова в Днепре

"В 17:10 военные вертолетчики доставили в Днепр тяжело раненного Защитника (снайпер попал в плечо - слепое пулевое и минновзрывное во время обстрела - глаза засыпаны осколками)", - говорится в заметке.

Также вертолетом доставили одного травмированного и нескольких больных бойцов. Двое из них отправили в больницу им . Мечникова, другие - в военный госпиталь.