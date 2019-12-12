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Вайнштейн заплатить 25 млн дол. жінкам, які звинуватили його у домаганнях

Вайнштейн заплатить 25 млн дол. жінкам, які звинуватили його у домаганнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн домовився заплатити 25 млн доларів жінкам, які звинуватили його в домаганнях, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

"Після двох років юридичних суперечок Харві Вайнштейн і правління його збанкрутілої кіностудії уклали попередню угоду про врегулювання спору з десятками ймовірних жертв сексуального домагання на суму 25 мільйонів доларів. Ця домовленість передбачає, що Вайнштейну не потрібно буде визнавати свою провину", - пишуть у виданні.

Повідомляється, що ця сума буде розподілена між більш ніж 30 актрисами і колишніми співробітницями студії The Weinstein Company, які звинуватили продюсера в сексуальних домаганнях. При цьому виплату компенсації покриють страхові компанії, які обслуговують компанію продюсера.

Мирова угода отримала попереднє схвалення сторін, але поки не затверджена судом. При реалізації цієї домовленості Вайнштейну не знадобиться визнавати провину.

Нагадаємо, в жовтні 2017 році поліція Нью-Йорка почала розслідувати справу стосовно продюсера Харві Вайнштейна, якого голлівудські зірки звинуватили в насильстві і примусі до сексу. Американські актриси Роуз Макгоуен, акторки Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Кара Делевінь, Азія Ардженто, Ешлі Джадд, Люсія Стіллер, Міра Сорвіно, Розанна Аркетт і багато інших заявили про те, що знали або самі зіткнулися з сексуальними домаганнями з боку Вайнштейна.

У 2018 році продюсер Харві Вайнштейн був заарештований після того, як добровільно з'явився до поліцейського відділку в Нью-Йорку вранці 25 травня.

У той же день він вніс 1 млн доларів застави і вийшов на свободу. Його зобов'язали носити електронний браслет. Продюсеру заборонили залишати межі штатів Нью-Йорк і Коннектикут.

30 травня продюсеру висунули обвинувачення, він їх не визнав.

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