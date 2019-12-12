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Вайнштейн заплатит 25 млн долл. женщинам, обвинившим его в домогательствах

Вайнштейн заплатит 25 млн долл. женщинам, обвинившим его в домогательствах

Киев  •  УНН

 • 16283 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн договорился заплатить 25 млн долларов женщинам, обвинившим его в домогательствах, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

"После двух лет юридических споров Харви Вайнштейн и правление его обанкротившейся киностудии заключили предварительное соглашение об урегулировании спора с десятками предполагаемых жертв сексуального домогательства на сумму 25 миллионов долларов. Эта договоренность предусматривает, что Вайнштейну не нужно будет признавать свою вину", - пишут в издании.

Сообщается, что эта сумма будет распределена между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами студии The Weinstein Company, которые обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. При этом выплату компенсации покроют страховые компании, обслуживающие компанию продюсера.

Мировое соглашение получило предварительное одобрение сторон, но пока не утверждено судом. При реализации этой договоренности Вайнштейну не понадобится признавать вину.

Напомним, в октябре 2017 году полиция Нью-Йорка начала расследовать дело в отношении продюсера Харви Вайнштейна, которого голливудские звезды обвинили в насилии и принуждении к сексу. Американские актрисы Роуз Макгоуэн, актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розанна Аркетт и многие другие заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна.

В 2018 году продюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке утром 25 мая.

В тот же день он внес 1 млн долларов залога и вышел на свободу. Его обязали носить электронный браслет. Продюсеру запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.

30 мая продюсеру предъявили обвинения, он их не признал.

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