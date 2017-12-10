Ватажки ОРЛО пропонують відкрити пункт пропуску в “Ізвареному” замість “Золотого”

“Так зване "керівництво“ ОРЛО запропонувало абсурдний варіант — проїзд через неконтрольований пункт пропуску „Ізварине“, де луганчани вимушено долатимуть відстань понад 250 кілометрів”, — сказав Мотузяник.

За його словами, таке зневажливе рішення ватажків бойовиків можна розцінювати як знущання над місцевим населенням, повне нехтування їхніми правами та інтересами.

У той же час, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, враховуючи нагальні потреби мешканців регіону, запропонувала здійснювати пропуск осіб через контрольний пункт в’їзду та виїзду “Золоте”.

Нагадаємо, 9 грудня бойовики “ЛНР” не відкрили пункт пропуску “Золоте”.