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Ватажки ОРЛО пропонують відкрити пункт пропуску в “Ізвареному” замість “Золотого”

Ватажки ОРЛО пропонують відкрити пункт пропуску в “Ізвареному” замість “Золотого”

Київ • УНН

 • 11630 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Ватажки ОРЛО пропонують відкрити пункт пропуску в “Ізвареному” замість “Золотого”, через що луганчанам доведеться долати зайві 250 км, щоб потрапити на контрольовану українською владою територію. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Так зване "керівництво“ ОРЛО запропонувало абсурдний варіант — проїзд через неконтрольований пункт пропуску „Ізварине“, де луганчани вимушено долатимуть відстань понад 250 кілометрів”, — сказав Мотузяник.

За його словами, таке зневажливе рішення ватажків бойовиків можна розцінювати як знущання над місцевим населенням, повне нехтування їхніми правами та інтересами.

У той же час, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, враховуючи нагальні потреби мешканців регіону, запропонувала здійснювати пропуск осіб через контрольний пункт в’їзду та виїзду “Золоте”.

Нагадаємо, 9 грудня бойовики “ЛНР” не відкрили пункт пропуску “Золоте”.

Українські Національні Новини

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