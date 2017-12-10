Главари ОРЛО предлагают открыть пункт пропуска в "Изварено" вместо "Золотого"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Главари ОРЛО предлагают открыть пункт пропуска в "Изварено" вместо "Золотого", из-за чего луганчанам придется преодолевать лишние 250 км, чтобы попасть на контролируемую украинскими властями территорию. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Так называемое "руководство" ОРЛО предложило абсурдный вариант - проезд через неконтролируемый пункт пропуска "Изварино", где луганчане вынуждены преодолевать расстояние более 250 километров", - сказал Мотузяник.
По его словам, такое пренебрежительное решение главарей боевиков можно расценивать как издевательство над местным населением, полное пренебрежение их правами и интересами.
В то же время, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, учитывая насущные потребности жителей региона, предложила осуществлять пропуск лиц через контрольный пункт въезда и выезда "Золотое".
Напомним, 9 декабря боевики "ЛНР" не открыли пункт пропуска "Золотое".