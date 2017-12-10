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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11883 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 26159 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101295 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 110641 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131317 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106725 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108288 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Главари ОРЛО предлагают открыть пункт пропуска в "Изварено" вместо "Золотого"

Главари ОРЛО предлагают открыть пункт пропуска в "Изварено" вместо "Золотого"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Главари ОРЛО предлагают открыть пункт пропуска в "Изварено" вместо "Золотого", из-за чего луганчанам придется преодолевать лишние 250 км, чтобы попасть на контролируемую украинскими властями территорию. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Так называемое "руководство" ОРЛО предложило абсурдный вариант - проезд через неконтролируемый пункт пропуска "Изварино", где луганчане вынуждены преодолевать расстояние более 250 километров", - сказал Мотузяник.

По его словам, такое пренебрежительное решение главарей боевиков можно расценивать как издевательство над местным населением, полное пренебрежение их правами и интересами.

В то же время, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, учитывая насущные потребности жителей региона, предложила осуществлять пропуск лиц через контрольный пункт въезда и выезда "Золотое".

Напомним, 9 декабря боевики "ЛНР" не открыли пункт пропуска "Золотое".

Украинские Национальные Новости

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