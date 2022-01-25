Вашингтон не має "ні інтересу, ні бажання" відправляти війська США та НАТО в Україну - Псакі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. США не спрямовуватимуть свої війська в Україну в односторонньому порядку, а посилення на східному фланзі НАТО може йти тільки під егідою альянсу. Про це під час брифінгу заявила представниця Білого Дому Джен Псакі, передає УНН.
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“Ми працюємо через НАТО над посиленням підтримки у країнах на східному фланзі. Саме для цього існує НАТО, ми віддані недоторканності цього союзу. Просто для ясності: президент не має ні наміру, ні інтересу, ні бажання відправляти війська в Україну”, — заявила Псакі.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.