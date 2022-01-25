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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Вашингтон не має "ні інтересу, ні бажання" відправляти війська США та НАТО в Україну - Псакі

Вашингтон не має "ні інтересу, ні бажання" відправляти війська США та НАТО в Україну - Псакі

Київ • УНН

 • 23229 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. США не спрямовуватимуть свої війська в Україну в односторонньому порядку, а посилення на східному фланзі НАТО може йти тільки під егідою альянсу. Про це під час брифінгу заявила представниця Білого Дому Джен Псакі, передає УНН.

Цитата

“Ми працюємо через НАТО над посиленням підтримки у країнах на східному фланзі. Саме для цього існує НАТО, ми віддані недоторканності цього союзу. Просто для ясності: президент не має ні наміру, ні інтересу, ні бажання відправляти війська в Україну”, — заявила Псакі.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

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