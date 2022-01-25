Вашингтон не має "ні інтересу, ні бажання" відправляти війська США та НАТО в Україну - Псакі

Цитата

“Ми працюємо через НАТО над посиленням підтримки у країнах на східному фланзі. Саме для цього існує НАТО, ми віддані недоторканності цього союзу. Просто для ясності: президент не має ні наміру, ні інтересу, ні бажання відправляти війська в Україну”, — заявила Псакі.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.