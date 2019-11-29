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Вантажний корабель "Прогерс МС-12" відстикувався від МКС та згорить у шарах атмосфери

Вантажний корабель "Прогерс МС-12" відстикувався від МКС та згорить у шарах атмосфери

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вантажний космічний корабель “Прогрес МС-12” відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС), через кілька годин він повинен згоріти в щільних шарах атмосфери. Про це повідомили в п’ятницю російському агентству ТАСС в прес-службі ЦНДІМАШ (головний науковий інститут Роскосмосу), передає УНН.

“Фізичне розділення корабля і станції сталося о 13:25 мск (12:25 за київським часом)”, — сказав представник прес-служби.

У ЦНДІМАШ уточнили, що двигуни корабля будуть включені на гальмування о 15:39 за київським часом, після чого “Прогрес” увійде в щільні шари атмосфери і велика частина його конструкції згорить. “Неспалені елементи конструкції корабля будуть затоплені в несудоходной частини Тихого океану. Планується, що це відбудеться о 17:19 за київським часом (16:19 у Києві)”, — уточнили в Інституті.

“Прогрес МС-12” був запущений на орбіту на ракеті “Союз-2.1а” 31 липня з космодрому Байконур. Корабель пристикувався до МКС в той же день, долетівши до станції за надкороткою схемою, політ тривав рекордно малий час — 3 години 19 хвилин. При надкороткій схемі польоту космічний апарат здійснює два витки навколо Землі.

Запуск наступного вантажного корабля — “Прогрес МС-13” — запланований на 6 грудня, старт буде здійснений за допомогою ракети-носія “Союз-2.1а” з космодрому Байконур.

Як писав УНН, СК РФ засудив понад 50 людей через порушення на будівництві космодрому “Східний”.

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