Грузовой корабль "Прогерс МС-12" отстыковался от МКС и сгорит в слоях атмосферы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Грузовой космический корабль “Прогресс МС-12” отстыковался от Международной космической станции (МКС), через несколько часов он должен сгореть в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщили в пятницу российскому агентству ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса), передает УНН.
“Физическое разделение корабля и станции произошло в 13:25 мск (12:25 по киевскому времени)”, — сказал представитель пресс-службы.
В ЦНИИмаш уточнили, что двигатели корабля будут включены на торможение в 15:39 по киевскому времени, после чего “Прогресс” войдет в плотные слои атмосферы и большая часть его конструкции сгорит. “Несгораемые элементы конструкции корабля будут затоплены в несудоходной части Тихого океана. Планируется, что это произойдет в 17:19 мск (16:19 в Киеве)”, — уточнили в Институте.
“Прогресс МС-12” был запущен на орбиту на ракете “Союз-2.1а” 31 июля с космодрома Байконур. Корабль пристыковался к МКС в тот же день, долетев до станции по сверхкороткой схеме, полет длился рекордно малое время — 3 часа 19 минут. При сверхкороткой схеме полета космический аппарат совершает два витка вокруг Земли.
Запуск следующего грузового корабля — “Прогресс МС-13” — запланирован на 6 декабря, старт будет осуществлен с помощью ракеты-носителя “Союз-2.1а” с космодрома Байконур.
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