Вакцинованих бустером від "ковіду" українців вже 700 тисяч

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого минулого року отримали майже 15,2 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - понад 700 тисяч осіб. При цьому загалом зробили 31,6 мільйона щеплень, за останню добу з яких - близько 63 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.