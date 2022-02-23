Вакцинованих бустером від "ковіду" українців вже 700 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого минулого року отримали майже 15,2 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - понад 700 тисяч осіб. При цьому загалом зробили 31,6 мільйона щеплень, за останню добу з яких - близько 63 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Деталі
За добу 22 лютого в Україні 62 935 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини.
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.