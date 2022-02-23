Вакцинированных бустером от "ковида" украинцев уже 700 тысяч

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля прошлого года получили почти 15,2 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - более 700 тысяч человек. При этом в целом сделали 31,6 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 63 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.