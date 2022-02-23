Вакцинированных бустером от "ковида" украинцев уже 700 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля прошлого года получили почти 15,2 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - более 700 тысяч человек. При этом в целом сделали 31,6 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 63 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 22 февраля в Украине 62 935 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу - 27 071 человек, дополнительную дозу получили 598 человек, бустерную дозу - 18 422 человека.
От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 712 648 человек, получивших две дозы - 15 175 097 людей, получили дополнительную дозу - 27 458 человек, бустерную дозу - 701 836 человек. Всего проведено 31 617 039 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.