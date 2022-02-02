Вакцинованих бустером від COVID-19 українців вже майже 380 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 14,67 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - понад 377 тисяч осіб. При цьому загалом зробили понад 30,4 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 74 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Деталі
За добу 1 лютого в Україні 74 592 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу – 27 248 людей, додаткову дозу отримали 717 людей, бустерну дозу – 21 450 людей.
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 373 128 людей, отримали дві дози – 14 672 260 людей, отримали додаткову дозу – 17 892 людини, бустерну дозу – 377 548 людей. Загалом проведено 30 440 828 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.