Вакцинированных бустером от COVID-19 украинцев уже почти 380 тысяч

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,67 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - более 377 тысяч человек. При этом в целом сделали более 30,4 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 74 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.