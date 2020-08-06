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ВАКС засудив на 8 років ексдиректора "Центргазу" за розтрату понад 8,5 млн гривень

ВАКС засудив на 8 років ексдиректора "Центргазу" за розтрату понад 8,5 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд визнав винним ексдиректора дочірнього підприємства "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" Костянтина Старовойта у розтраті 8,6 млн гривень коштів вказаного підприємства та засудив до 8 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Обвинуваченому було призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки, а також з конфіскацією частини майна", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що судом встановлено, що у червні 2017 року обвинувачений умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату ввіреного йому майна у розмірі 8,6 млн грн на користь іншої юридичної особи, у збагаченні якої був зацікавлений. Колегія суддів дійшла висновку, що з метою приховання своїх злочинних намірів ексдиректор ДП "Центргаз" уклав договір на завідомо невигідних умовах для очолюваного ним підприємства, що унеможливило його виконання і спричинило вибуття грошових коштів у розмірі 8,6 млн грн.

Нагадаємо, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок екссудді за неподачу декларацій.

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