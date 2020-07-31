Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок екссудді за неподачу декларацій

"За наслідками розгляду апеляційних скарг суд залишив у силі вирок, яким особу визнано винуватою в умисному не поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 та 2018 роки з призначенням покарання у виді штрафу в розмірі 51 тис грн з позбавленням права обіймати посаду судді строком на два роки", - йдеться в повідомленні.

Також апеляційним судом скасовано ухвалу суду першої інстанції від 27.05.2020 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження за епізодами пред'явленого обвинувачення в умисному неподанні суб'єктом декларування декларацій за 2015 та 2016 роки і в цій частині призначено новий розгляд в суді першої інстанції.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визнав винною екссуддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Зою Пономарь в декларування недостовірної інформації.