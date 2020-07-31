Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор экс-судье за неподачу деклараций

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96776 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104174 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130104 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109242 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129520 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101756 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102478 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104338 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102017 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор экс-судье за неподачу деклараций

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор экс-судье за неподачу деклараций

Киев  •  УНН

 • 15263 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставил в силе приговор, которым экс-судья Апелляционного суда Днепропетровской области Зоя Пономарь признана виновной в умышленном не представление декларации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"По результатам рассмотрения апелляционных жалоб суд оставил в силе приговор, которым лицо признано виновной в умышленном не представление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 и 2018 годы с назначением наказания в виде штрафа в размере 51 тыс. грн с лишением права занимать должность судьи сроком на два года", - говорится в сообщении.

Также апелляционным судом отменено решение суда первой инстанции от 27.05.2020 об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и закрытия уголовного производства по эпизодам предъявленного обвинения в умышленном непредставлении субъектом декларирования деклараций за 2015 и 2016 годы и в этой части назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Напомним, Высший антикоррупционный суд признал виновной экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Зою Пономарь в декларирования недостоверной информации.

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