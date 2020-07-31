Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор экс-судье за неподачу деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставил в силе приговор, которым экс-судья Апелляционного суда Днепропетровской области Зоя Пономарь признана виновной в умышленном не представление декларации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"По результатам рассмотрения апелляционных жалоб суд оставил в силе приговор, которым лицо признано виновной в умышленном не представление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 и 2018 годы с назначением наказания в виде штрафа в размере 51 тыс. грн с лишением права занимать должность судьи сроком на два года", - говорится в сообщении.
Также апелляционным судом отменено решение суда первой инстанции от 27.05.2020 об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и закрытия уголовного производства по эпизодам предъявленного обвинения в умышленном непредставлении субъектом декларирования деклараций за 2015 и 2016 годы и в этой части назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.
Напомним, Высший антикоррупционный суд признал виновной экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Зою Пономарь в декларирования недостоверной информации.