ВАКС осудил на 8 лет экс-директора "Центргаза" за растрату более 8,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-директора дочернего предприятия "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз" Константина Старовойта в растрате 8,6 млн гривен средств указанного предприятия и приговорил к 8 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года, а также с конфискацией части имущества", - говорится в сообщении.
Сообщается, что судом установлено, что в июне 2017 года обвиняемый умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, совершил растрату вверенного ему имущества в размере 8,6 млн грн в пользу другого юридического лица, в обогащении которого был заинтересован. Коллегия судей пришла к выводу, что с целью сокрытия своих преступных намерений экс-директор ГП "Центргаз" заключил договор на заведомо невыгодных условиях для возглавляемого им предприятия, что сделало невозможным его выполнение и повлекло выбытие денежных средств в размере 8,6 млн грн.
Напомним, Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор экс-судье из-за неподачи деклараций.