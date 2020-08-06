ВАКС осудил на 8 лет экс-директора "Центргаза" за растрату более 8,5 млн гривен

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89288 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103129 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128606 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108384 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128567 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101516 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102287 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104087 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101971 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101516 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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ВАКС осудил на 8 лет экс-директора "Центргаза" за растрату более 8,5 млн гривен

ВАКС осудил на 8 лет экс-директора "Центргаза" за растрату более 8,5 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 12860 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-директора дочернего предприятия "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз" Константина Старовойта в растрате 8,6 млн гривен средств указанного предприятия и приговорил к 8 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года, а также с конфискацией части имущества", - говорится в сообщении.

Сообщается, что судом установлено, что в июне 2017 года обвиняемый умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, совершил растрату вверенного ему имущества в размере 8,6 млн грн в пользу другого юридического лица, в обогащении которого был заинтересован. Коллегия судей пришла к выводу, что с целью сокрытия своих преступных намерений экс-директор ГП "Центргаз" заключил договор на заведомо невыгодных условиях для возглавляемого им предприятия, что сделало невозможным его выполнение и повлекло выбытие денежных средств в размере 8,6 млн грн.

Напомним, Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор экс-судье из-за неподачи деклараций.

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