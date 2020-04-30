ВАКС відклав розгляд справи щодо ексдиректора військового лісгоспу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав на 4 травня судовий розгляд у справі за обвинуваченням колишнього директора державного підприємства, військового лісгоспу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу.
“У судове засідання з‘явився лише прокурор. Обвинувачені та захисник не з’явились, мотивуючи це неможливістю дістатися Києва через запроваджені карантинні заходи.
Тож, судовий розгляд було відкладено на 9:15 4 травня”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що йому інкримінується одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом. Іншим співучасником, за версією сторони обвинувачення, є фізична особа, яку підозрюють у пособництві в одержанні неправомірної вигоди та у зловживанні впливом.
Як нагадує ВАКС, за версією слідства, виконуючий обов’язки директора військового лісгоспу, діючи за попередньою змовою із фізособою, за надання йому неправомірної вигоди пообіцяв повпливати на прийняття позитивного рішення щодо майбутнього виділення громадянину земельної ділянки.
Нагадаємо,у 2019 році директора Гутянського лісового господарства Харківської області Віктора Сису взяли під варту.