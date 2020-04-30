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ВАКС отложил рассмотрение дела касательно экс-директора военного лесхоза

Киев • УНН

 • 10417 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил на 4 мая судебное разбирательство по делу касательно обвинения бывшего директора государственного предприятия, военного лесхоза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу.

ВАКС отложил рассмотрение дела касательно экс-директора военного лесхоза

“На судебное заседание явился только прокурор. Обвиняемые и защитник не явились, мотивируя это невозможностью добраться до Киева из-за введенных карантинных мероприятий.

Поэтому, судебное разбирательство было отложено на 9:15 4 мая”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что ему инкриминируется получение неправомерной выгоды и злоупотребление влиянием. Другим соучастником, по версии стороны обвинения, является физическое лицо, которое подозревают в пособничестве в получении неправомерной выгоды и в злоупотреблении влиянием.

Как напоминает ВАКС, по версии следствия, исполняющий обязанности директора военного лесхоза, действуя по предварительному сговору с физлицом, за предоставление ему неправомерной выгоды пообещал повлиять на принятие положительного решения относительно будущего выделения гражданину земельного участка.

Напомним, в 2019 году директора Гутянского лесного хозяйства Харьковской области Виктора Сису взяли под стражу.

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