ВАКС вдруге поспіль переніс розгляд справи Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Вищому антикорупційному суді вдруге поспіль не відбувся розгляд справи ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова. Засідання перенесли на 29 квітня. Про це повідомляє УНН із посиланням на САП.
“28 квітня 2020 року у Вищому антикорупційному суді не відбулось судове засідання у справі про обвинувачення колишнього голови ДФС України та керівника Департаменту ДФС України — до суду вдруге поспіль не з’явився захисник одного з обвинувачених”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що колегія суддів визнала неповажною причину неприбуття адвоката до Рівненського апеляційного суду для участі у відеоконференції.
“Проте зважаючи на неможливість проведення судового засідання без одного із захисників, суд ухвалив перенести розгляд на 9:15 29 квітня 2020 року”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 26 березня Вищий антикорупційний суд переніс судове засідання у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова у зв’язку з неявкою захисту обвинувачених через карантин. Раніше ВАКС розпочав дослідження доказів.
Як вже повідомлялось в УНН, колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.
Нагадаємо, ВСУ закрив провадження за позовом Насірова до ДФС України.