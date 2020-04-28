ВАКС второй раз подряд перенес рассмотрение дела Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Высшем антикоррупционном суде второй раз подряд не состоялось рассмотрение дела экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова. Заседание перенесли на 29 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
“28 апреля 2020 года в Высшем антикоррупционном суде не состоялось судебное заседание по делу об обвинении бывшего председателя ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины — в суд второй раз подряд не явился защитник одного из обвиняемых”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что коллегия судей признала неуважительной причину неявки адвоката в Ровенский апелляционный суд для участия в видеоконференции.
“Однако ввиду невозможности проведения судебного заседания без одного из защитников, суд постановил перенести рассмотрение на 9:15 29 апреля 2020 года”, — отмечается в сообщении.
Напомним, 26 марта Высший антикоррупционный суд перенес судебное заседание по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова в связи с неявкой защиты обвиняемых из-за карантина. Ранее ВАКС начал исследования доказательств.
Как уже сообщалось в УНН, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ДФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).
Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО “Фирма “Хас”, ООО “Карпатнадраинвест”, ООО “Надра Геоцентр”. Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.
Напомним, ВСУ закрыл производство по иску Насирова к ГФС Украины.