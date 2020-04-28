ВАКС второй раз подряд перенес рассмотрение дела Насирова

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Высшем антикоррупционном суде второй раз подряд не состоялось рассмотрение дела экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова. Заседание перенесли на 29 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.