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ВАКС продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю

ВАКС продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу екснардепу, експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю, якого обвинувачують у зловживаннях із квартирами для Нацгвардії, передає кореспондент УНН.

Так, Антикорупційний суд продовжив засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Максиму Микитасю.

Нагадаємо, прокуратура наполягає на арешті Максима Микитася.

Як повідомлялося, ВАКС застосував до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень.

Згодом ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.

Додамо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

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