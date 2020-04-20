ВАКС продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу екснардепу, експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю, якого обвинувачують у зловживаннях із квартирами для Нацгвардії, передає кореспондент УНН.
Так, Антикорупційний суд продовжив засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Максиму Микитасю.
Нагадаємо, прокуратура наполягає на арешті Максима Микитася.
Як повідомлялося, ВАКС застосував до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень.
Згодом ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.
Додамо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.