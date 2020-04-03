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ВАКС продовжив процесуальні обов’язки ексголові Чернівецької облради

ВАКС продовжив процесуальні обов’язки ексголові Чернівецької облради

Київ • УНН

 • 11529 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив процесуальні обов’язки, покладені на ексголову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу до 3 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"Так, дії обов'язків продовжено в рамках досудового слідства - до 3 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Так, Мунтян повинен прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду; не відлучатися із м. Чернівці та Глибоцького району Чернівецької області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; не спілкуватися з іншим підозрюваним у справі та зі свідками; здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області паспорти громадянина України для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Також на два місяці продовжено процесуальні обов'язки і підприємцю, який надав неправомірну вигоду голові облради.

Нагадаємо, ВАКС ще на два місяці відсторонив Мунтяна від посади голови Чернівецької облради.

Додамо, що ВАКС продовжив досудове розслідування щодо ексголови Чернівецької облради та бізнесмена.

Нагадаємо, Апеляційна палата ВАКС відсторонила Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької обласної ради.

Як повідомлялося, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють в отриманні 180 тис. доларів хабаря.

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