ВАКС продолжил процессуальные обязанности экс-главе Черновицкого облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности, возложенные на экс-голаву Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, подозреваемого в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса до 3 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Да, действия обязанностей продолжено в рамках досудебного следствия - до 3 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Так, Мунтян должен прибывать по каждому требованию к детективу, прокурора или суда; не отлучаться из г. Черновцы и Глыбоцкого района Черновицкой области без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорта гражданина Украины для выезда за границу и носить электронное средство контроля.
Также на два месяца продлены процессуальные обязанности и предпринимателю, который предоставил неправомерную выгоду главе облсовета.
Напомним, ВАКС еще на два месяца отстранил Мунтяна от должности главы Черновицкого облсовета.
Добавим, что ВАКС продолжил досудебное расследование относительно экс-главы Черновицкого облсовета и бизнесмена.
Напомним, Апелляционная палата ВАКС отстранила Ивана Мунтяна от должности главы Черновицкой областной ради.
Как сообщалось, ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в более 10 млн грн главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении 180 тыс. долларов взятки.