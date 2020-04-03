ВАКС ще на два місяці відсторонив Мунтяна від посади голови Чернівецької облради
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд ще на два місяці відсторонив голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"2 квітня 2020 року ВАКС за клопотанням прокурора САП ще на два місяці відсторонив голову Чернівецької обласної ради, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що строк відсторонення — до 2 червня 2020 року.
Додамо, що ВАКС продовжив досудове розслідування щодо ексголови Чернівецької облради та бізнесмена.
Нагадаємо, Апеляційна палата ВАКС відсторонила Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької обласної ради.
Також нагадаємо, суд залишив без змін запобіжний захід голові Чернівецької облради.
Як повідомлялося, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють в отриманні 180 тис. доларів хабаря.