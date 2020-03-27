ВАКС продовжив досудове розслідування щодо ексголови Чернівецької облради та бізнесмена
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив строк досудового розслідування у справі стосовно ексголови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна та бізнесмена до 6 місяців . Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“У п’ятницю, 27 березня 2020 року, слідча суддя Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ексголови Чернівецької обласної ради та бізнесмена. Суддя ухвалила продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 4 серпня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді понад 10 млн гривень застави для голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють в отриманні 180 тис. доларів хабаря.
Також, суд відсторонив Мунтяна з посади голови Чернівецької облради.
Як повідомлялося в УНН, голові Чернівецької облради повідомлено про підозру в отриманні 180 тис. доларів хабаря.