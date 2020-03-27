ВАКС продолжил досудебное расследование в отношении экс-главы Черновицкого облсовета и бизнесмена
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок предварительного расследования по делу о ексголовы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна и бизнесмена до 6 месяцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“В пятницу, 27 марта 2020 года, следственная судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-главы Черновицкого областного совета и бизнесмена. Судья приняла продлить срок досудебного расследования до 6 месяцев, то есть до 4 августа 2020 года”, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде более 10 млн гривен залога для председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более 10 млн грн голове Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении 180 тыс. долларов взятки.
Также, суд отстранил Мунтяна с должности председателя Черновицкого облсовета.
Как сообщалось в УНН голове Черновицкого облсовета сообщено о подозрении в получении 180 тыс. долларов взятки.