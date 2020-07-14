ВАКС продовжив нічний домашній арешт Гримчаку до вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив нічний домашній арешт ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку до 7 вересня. Про це журналісту УНН повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.
На питання, чи продовжили Гримчаку нічний домашній арешт до 7 вересня, Матяш відповіла: "Так, продовжили".
За її словами, ймовірному спільникові ексзаступника міністра Ігорю Овдієнку також продовжили нічний домашній арешт до 7 вересня.
Як повідомлялося, ВАКС пом’якшив запобіжний захід ексзаступнику МінТОТ Гримчаку.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.
Як повідомлялося, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання "певних послуг".