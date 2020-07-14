ВАКС продлил ночной домашний арест Грымчаку до сентября

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 315 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 10603 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 104147 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113566 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117520 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143246 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104621 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102885 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВАКС продлил ночной домашний арест Грымчаку до сентября

ВАКС продлил ночной домашний арест Грымчаку до сентября

Киев  •  УНН

 • 10822 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил ночной домашний арест экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку до 7 сентября. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

На вопрос, продлили ли Грымчаку ночной домашний арест до 7 сентября, Матяш ответила: "Да, продлили".

По ее словам, предполагаемый сообщнику экс-заместителя министра Игорю Овдиенко также продлили ночной домашний арест до 7 сентября.

Как сообщалось, ВАКС смягчил меру пресечения экс-заместителю МинВОТ Грымчаку.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.

Как сообщалось, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 миллион долларов за предоставление "определенных услуг".

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