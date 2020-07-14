ВАКС продлил ночной домашний арест Грымчаку до сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил ночной домашний арест экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку до 7 сентября. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.
На вопрос, продлили ли Грымчаку ночной домашний арест до 7 сентября, Матяш ответила: "Да, продлили".
По ее словам, предполагаемый сообщнику экс-заместителя министра Игорю Овдиенко также продлили ночной домашний арест до 7 сентября.
Как сообщалось, ВАКС смягчил меру пресечения экс-заместителю МинВОТ Грымчаку.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.
Как сообщалось, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 миллион долларов за предоставление "определенных услуг".