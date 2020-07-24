ВАКС переніс розгляд у справі Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс розгляд у справі про обвинувачення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, у тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП "Схід ГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
"…розгляду по суті так і не було розпочато. Оскільки на попередньому засіданні обвинуваченні відмовились від своїх захисників, суд надав час обвинуваченим для пошуку нових адвокатів та визначив наступну дату засідання на 24 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Проте сьогодні до суду з’явився лише один новий захисник, який представляв інтереси одного з обвинувачених, інші ж обвинувачені наполягали на наданні їм додаткового часу для того, щоб підшукати нових адвокатів. Зокрема, колишній народний депутат просив 20 днів для пошуку захисника.
"Прокурор, вбачаючи у таких діях обвинувачених затягування судового процесу, заявив клопотання до суду щодо призначення вказаним особам захисників з центру безоплатної допомоги", - зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що суд, заслухавши доводи сторін, погодився з позицією державного обвинувача та задовольнив клопотання у повному обсязі.
"Наступне засідання, на якому вже мають бути присутні захисники для всіх обвинувачених, призначено на 9:15 28 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у справі заволодіння коштами "Схід ГЗК" завершено слідство.
Як повідомлялося в УНН, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно "Енергоатома".
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екснардепа Мартиненка було затримано та повідомлено йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екснардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".