ВАКС перенес рассмотрение по делу Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"...рассмотрения по существу так и не было начато. Поскольку на предыдущем заседании обвинение отказалось от своих защитников, суд предоставил время обвиняемым для поиска новых адвокатов и определил следующую дату заседания на 24 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Однако сегодня в суд явился лишь один новый защитник, представлявший интересы одного из обвиняемых, другие же обвиняемые настаивали на предоставлении им дополнительного времени для того, чтобы подыскать новых адвокатов. В частности, бывший народный депутат просил 20 дней для поиска защитника.
"Прокурор, видя в таких действиях обвиняемых затягивание судебного процесса, заявил ходатайство в суд о назначении указанным лицам защитников из центра безвозмездной помощи", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что суд, заслушав доводы сторон, согласился с позицией государственного обвинителя и удовлетворил ходатайство в полном объеме.
"Следующее заседание, на котором уже должны присутствовать защитники для всех обвиняемых, назначено на 9:15 28 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, по делу завладения средствами "Восток ГОК" завершено следствие.
Как сообщалось в УНН, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства по "Энергоатому".
Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Николай Мартыненко был задержан и ему сообщено о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "ВостГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".