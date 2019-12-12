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ВАКС дослідив 2 із 30 томів у справі щодо колишнього очільника "Укртелефільму"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі про обвинувачення колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб у продажі майнових прав на нерухомість державного підприємства, що завдало понад 68,72 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

"За результатами засідання досліджено 2 із 30 томів доказів, заявлених стороною обвинувачення", - йдеться у повідомленні.

Також, повідомляється, що наступне засідання призначено на 14:00 20 грудня 2019 року.

Як повідомлялося раніше в УНН, колишньому генеральному директору "Укртелефільму" повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем та використання підроблених документів.

За версією слідства, колишній керівник "Укртелефільму" у змові зі співучасниками, використав підроблені документи і оформив на підприємство 67 об’єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), які розташовані у Києві.

Українські Національні Новини

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