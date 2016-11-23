В.Заверуху госпіталізують до лікарні швидкої допомоги - ПС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Звинувачену у причетності до розстрілу правоохоронців на одній із столичних АЗС Віту Заверуху госпіталізують до лікарні швидкої допомоги під наглядом народних депутатів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник керівника центрального інформаційного відділу "Правого сектора" Варвара Черноіваненко, передає УНН.
“Віту Заверуху кладуть до лікарні БСП під наглядом народних депутатів. Через день пообіцяв бути генпрокурор Юрій Луценко, з яким депутати будуть вести перемовини щодо перегляду цієї справи”, — повідомила В.Черноіваненко.
Як повідомляв УНН, у Києві активісти заблокували будівлю Апеляційного суду, де розглядали справу Віти Заверухи.
Нагадаємо, 4 травня у Києві стався напад на одну з АЗС, де нападники розстріляли правоохоронців. Дії зловмисників кваліфіковано за ст.27, ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).