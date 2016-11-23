В.Заверуху госпіталізують до лікарні швидкої допомоги - ПС

“Віту Заверуху кладуть до лікарні БСП під наглядом народних депутатів. Через день пообіцяв бути генпрокурор Юрій Луценко, з яким депутати будуть вести перемовини щодо перегляду цієї справи”, — повідомила В.Черноіваненко.

Як повідомляв УНН, у Києві активісти заблокували будівлю Апеляційного суду, де розглядали справу Віти Заверухи.

Нагадаємо, 4 травня у Києві стався напад на одну з АЗС, де нападники розстріляли правоохоронців. Дії зловмисників кваліфіковано за ст.27, ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).