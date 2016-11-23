В.Заверуху госпитализируют в больницу скорой помощи - ПС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Обвиняемую в причастности к расстрелу правоохранителей на одной из столичных АЗС Виту Заверуху госпитализируют в больницу скорой помощи под наблюдением народных депутатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель руководителя центрального информационного отдела "Правого сектора" Варвара Черноиваненко, передает УНН.
"Виту Заверуху кладут в больницу БСП под наблюдением народных депутатов. Через день пообещал быть генпрокурор Юрий Луценко, с которым депутаты будут вести переговоры по пересмотру этого дела", - сообщила В.Черноиваненко.
Как сообщал УНН, в Киеве активисты заблокировали здание Апелляционного суда, где рассматривали дело Виты Заверухи.
Напомним, 4 мая в Киеве произошло нападение на одну из АЗС, где нападавшие расстреляли правоохранителей. Действия злоумышленников квалифицированы по ст.27, ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).