В.Заверуху госпитализируют в больницу скорой помощи - ПС

"Виту Заверуху кладут в больницу БСП под наблюдением народных депутатов. Через день пообещал быть генпрокурор Юрий Луценко, с которым депутаты будут вести переговоры по пересмотру этого дела", - сообщила В.Черноиваненко.

Как сообщал УНН, в Киеве активисты заблокировали здание Апелляционного суда, где рассматривали дело Виты Заверухи.

Напомним, 4 мая в Киеве произошло нападение на одну из АЗС, где нападавшие расстреляли правоохранителей. Действия злоумышленников квалифицированы по ст.27, ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).