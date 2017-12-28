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В ЮНІСЕФ назвали найнебезпечніші зони для дітей у 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Для дітей, охоплених конфліктними зонами по всьому світу 2017 рік був "кошмарним роком". У ЮНІСЕФ (дитячий фонд ООН) назвали "найгарячіші" точки 2017 року, серед яких і Схід України, передає УНН.

В ЮНІСЕФ назвали найнебезпечніші зони для дітей у 2017 році

"Так 2017 рік був руйнівним для дітей, що опинилися в конфлікті. Вони потрапили під удар в місцях, де вони повинні бути в безпеці - в будинках, школах і лікарнях, на дитячих майданчиках. Дітей цілеспрямовано використовували у багатьох конфліктах: як живі щити, вбивали, калічили, викрадали і вербували в бій. Мільйони дітей також несли на собі основний тягар хвороб, викликаних війнами," - йдеться в повідомленні ЮНІСЕФ.

У свою чергу, діти Рохінджа, які зазнали нападу і гнані з своїх будинків, втекли з М'янми, щоб знайти притулок у сусідньої Бангладеш.

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Насильство і конфлікт на Близькому Сході і в Північній Африці ставлять під загрозу здоров'я десятків мільйонів дітей. В охопленому війною Ємені руйнується система охорони здоров'я, що привело до найбільшого в світі спалаху холери. Пацієнти отримують лікування в лікарні в столиці країни Сана.

Згвалтування, примусові шлюби, викрадення і поневолення стали стандартною тактикою для збройних груп. У північно-східній Нігерії дітей викрадає терористичне групування Боко Харам і гвалтує в полоні.

У обложених містах, таких як Мосул в Іраку, дає дітям та їхнім родинам вибір між втечею і небезпекою гармат і наземних мін, снайперів і перебуванням і надією на виживання після інтенсивного обстрілу і насильства. Діти виходять за межі старого міста Мосула, рятуючись від важких боїв.

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Конфлікт і голод в Південному Судані привели до втечі людей в сусідню Уганду. Більшість біженців, які в'їжджають в країну, складають діти і жінки.

На сході України, діти та їхні сім'ї ховаються в підвалах, які служать бомбосховищем, коли в їх селах посилюється бій.

У Демократичній Республіці Конго сотні дітей отримали поранення в результаті насильства, розоряє регіон Касаї.

У ЮНІСЕФ нагадали, що воюючі сторони повинні виконувати свої зобов'язання щодо захисту дітей, і міжнародне співтовариство повинне зробити більше, щоб залучити їх до відповідальності.

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