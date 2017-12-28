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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЮНИСЕФ назвали самые опасные зоны для детей в 2017 году

Киев • УНН

 • 19895 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Для детей, охваченных конфликтными зонами по всему миру, 2017 год был “кошмарным годом”. В ЮНИСЕФ (детском фонде ООН) назвали самые “горячие” точки 2017 года, среди которых и Восток Украины, передает УНН.

В ЮНИСЕФ назвали самые опасные зоны для детей в 2017 году

"Так, 2017 год был разрушительным для детей, оказавшихся в конфликте. Они попали под удар в местах, где они должны быть в безопасности - в домах, школах и больницах и на детских площадках. Детей целенаправленно использовали во многих конфликтах: в качестве живых щитов, убивали, калечили, похищали и вербовали в бой. Миллионы детей также несли на себе основную тяжесть болезней, вызванных войнами," говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

В свою очередь, дети Рохинджа, подвергшиеся нападению и изгоняемые из своих домов, скрылись в Мьянме, чтобы найти убежище в соседней Бангладеш.

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Насилие и конфликт на Ближнем Востоке и в Северной Африке ставят под угрозу здоровье десятков миллионов детей. В раздираемом войной Йемене конфликт и разрушающаяся система здравоохранения привели к крупнейшей в мире вспышке холеры. Пациенты получают лечение в больнице в столице страны Сана.

Изнасилование, принудительные браки, похищение и порабощение стали стандартной тактикой для вооруженных групп. В северо-восточной Нигерии детей похищает террористическая групировка Боко Харам и насилует в плену.

В осажденных городах, таких как Мосул в Ираке, отчаявшимся детям и их семьям остался выбор между бегством и опасности пушек и наземных мин, снайперов или пребывание и надежда на выживание после интенсивного обстрела и насилия. Дети выходят за пределы старого города Мосула, спасаясь от тяжелых боев.

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Конфликт и голод в Южном Судане привели к бегству людей в соседнюю Уганду. Большинство беженцев, въезжающих в страну, составляют дети и женщины.

На востоке Украины, дети и их семьи прячутся в подвалах, которые служат бомбоубежищем, когда в их деревнях усиливается бой. 

В Демократической Республике Конго сотни детей получили ранения в результате насилия, разоряющего регион Касаи.

В ЮНИСЕФ напомнили, что воюющие стороны должны выполнять свои обязательства по защите детей, и международное сообщество должно сделать больше, чтобы привлечь их к ответственности.

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