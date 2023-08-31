В Єврокомісії обдумують альтернативні логістичні шляхи для експорту української агропродукції - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив обмеження експорту української агропродуккції із віцепрезидентом Єврокомісії — Валдісом Домбровскісом. Зокрема, у цій розмові сторони торкнулись і питання напрацювання альтернативних логістичних шляхів, передає УНН.
Цитата
“Подякував Європейській комісії за всебічну підтримку в розмові з Виконавчим віцепрезидентом Валдісом Домбровскісом. Обговорили питання експорту української аграрної продукції. Тісно координуємо це питання з Єврокомісією в межах спільної координаційної платформи. Позиція України — односторонні обмеження з боку країн ЄС неприйнятні в умовах повномасштабної війни та спроб росії заблокувати чорноморський зерновий коридор. Водночас напрацьовуємо рішення, спрямовані, зокрема, на розвиток альтернативних логістичних шляхів”, — написав Прем‘єр у своєму телеграм-каналі.
Деталі
У розмові з Валдісом Домбровскісом наш прем’єр-міністр приділив окрему увагу фінансовому блоку. Він подякував за макрофінансову підтримку та ініціативу ЄС Ukraine Facility у 50 млрд євро, що розрахована на 4 роки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісар висловив підтримку ідеї компенсувати українським аграріям вартість експортної логістики
Денис Шмигаль відзначив, що Україна вже працює над запуском цієї програми.
Нагадаємо
Напередодні УНН писав, про зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. Вони обговорили ініціативу “Ukraine Facility”.