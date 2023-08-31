В Єврокомісії обдумують альтернативні логістичні шляхи для експорту української агропродукції - Шмигаль

ukru
29 березня, 17:57 • 272279 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 361734 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 300938 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336030 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301027 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219965 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204662 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164381 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535517 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 60453 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 72236 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79365 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83247 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56204 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392680 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535517 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569034 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566072 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465940 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205129 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 361734 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175171 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166073 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136986 перегляди
Актуальне
В Єврокомісії обдумують альтернативні логістичні шляхи для експорту української агропродукції - Шмигаль

В Єврокомісії обдумують альтернативні логістичні шляхи для експорту української агропродукції - Шмигаль

Київ • УНН

 • 852540 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив обмеження експорту української агропродуккції із віцепрезидентом Єврокомісії — Валдісом Домбровскісом. Зокрема, у цій розмові сторони торкнулись і питання напрацювання альтернативних логістичних шляхів, передає УНН.

Цитата

“Подякував Європейській комісії за всебічну підтримку в розмові з Виконавчим віцепрезидентом Валдісом Домбровскісом. Обговорили питання експорту української аграрної продукції. Тісно координуємо це питання з Єврокомісією в межах спільної координаційної платформи. Позиція України — односторонні обмеження з боку країн ЄС неприйнятні в умовах повномасштабної війни та спроб росії заблокувати чорноморський зерновий коридор. Водночас напрацьовуємо рішення, спрямовані, зокрема, на розвиток альтернативних логістичних шляхів”, — написав Прем‘єр у своєму телеграм-каналі.

Деталі

У розмові з Валдісом Домбровскісом наш прем’єр-міністр приділив окрему увагу фінансовому блоку. Він подякував за макрофінансову підтримку та ініціативу ЄС Ukraine Facility у 50 млрд євро, що розрахована на 4 роки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісар висловив підтримку ідеї компенсувати українським аграріям вартість експортної логістики

Денис Шмигаль відзначив, що Україна вже працює над запуском цієї програми.

Нагадаємо

Напередодні УНН писав, про зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. Вони обговорили ініціативу “Ukraine Facility”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаАгроновини
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.20
Ethereum
$1,805.04