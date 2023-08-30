Шмигаль з головою Представництва ЄС обговорив запуск програми "Ukraine Facility"

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«Зустрівся з головою Представництва Європейського Союзу Матті Маасікасом, який завершує каденцію в Україні. Обговорили подальшу співпрацю, зокрема європейську ініціативу «Ukraine Facility», яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро. Робимо все необхідне для успішного запуску програми», - повідомив Шмигаль.

Також чиновники говорили про підготовку до зими.

«Дякуємо ЄС за вагому підтримку під час минулого опалювального сезону. Працюємо над посиленням захисту українського неба», - зазначив прем'єр.

Він наголосив, що за роки діалогу з ЄС Україна здійснила вагомий поступ у європейській інтеграції та отримала статус кандидата.

Довідково

Програма Ukraine Facility розрахована на 50 млрд євро, які Україна отримає впродовж 2024-2027 років. Кошти будуть спрямовані в державний і приватний сектори економіки та для фінансування бюджетних витрат.