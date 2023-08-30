Шмыгаль с главой Представительства ЕС обсудил запуск программы "Ukraine Facility"

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«Встретился с главой Представительства Европейского Союза Матти Маасикасом, который завершает каденцию в Украине. Обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности европейскую инициативу «Ukraine Facility», которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро. Делаем все необходимое для успешного запуска программы», - сообщил Шмыгаль.

Также чиновники говорили о подготовке к зиме.

«Спасибо ЕС за весомую поддержку во время прошлого отопительного сезона. Работаем над усилением защиты украинского неба», - отметил премьер.

Он сказал, что за годы диалога с ЕС Украина осуществила весомый прогресс в европейской интеграции и получила статус кандидата.

Справочно

Программа Ukraine Facility рассчитана на 50 млрд евро, которые Украина получит в течение 2024-2027 годов. Средства будут направлены в государственный и частный секторы экономики и для финансирования бюджетных расходов.